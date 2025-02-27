رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية

سياسية
رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية
أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء، قراراً قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية برئاسة الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود، وعضوية كل من وكلاء وزارات الخارجية والمالية والصحة والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والزراعة والغابات والثقافة والإعلام والنقل بجانب ممثلين للأجهزة المختصة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة.
وتختص اللجنة بمهام التأكد من الجاهزية الفنية واللوجستية بالمعابر من حيث المنشآت والعاملين والتنسيق المحكم بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة من أجل تسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية .
ووضع قوائم تفصيلية تحدد إحتياجات البلاد الإنسانية وفق سياسات وخطط الدولة العليا.
كما تختص اللجنة أيضا بتحديد الأهداف الإستراتيجية الوطنية لخطة الإستجابة الإنسانية ومشاركتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية وإعداد مصفوفة المشاريع المطلوب تنفيذها وتكلفتها والمصادقة عليها مع المنظمات الأممية وشركائها ومتابعة تنفيذها.
سونا