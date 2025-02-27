رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء، قراراً قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية برئاسة الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود، وعضوية كل من وكلاء وزارات الخارجية والمالية والصحة والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والزراعة والغابات والثقافة والإعلام والنقل بجانب ممثلين للأجهزة المختصة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة.

وتختص اللجنة بمهام التأكد من الجاهزية الفنية واللوجستية بالمعابر من حيث المنشآت والعاملين والتنسيق المحكم بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة من أجل تسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية .

ووضع قوائم تفصيلية تحدد إحتياجات البلاد الإنسانية وفق سياسات وخطط الدولة العليا.

كما تختص اللجنة أيضا بتحديد الأهداف الإستراتيجية الوطنية لخطة الإستجابة الإنسانية ومشاركتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية وإعداد مصفوفة المشاريع المطلوب تنفيذها وتكلفتها والمصادقة عليها مع المنظمات الأممية وشركائها ومتابعة تنفيذها.

سونا