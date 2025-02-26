رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لتمويل التنمية بأسبانيا

تلقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الأسباني للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لتمويل التنمية والذي سيعقد في مدينة أشبيليا الأسبانية.

جاء ذلك لدى إستقباله اليوم سفير أسبانيا لدى السودان إسيدرو انتونيو، الذي سلمه الدعوة.

بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وأوضح وكيل الخارجية في تصريح صحفي أن رئيس المجلس السيادي أعرب عن تقديره لمواقف أسبانيا الإيجابية الداعمة لوحدة وإستقرار السودان ، مشيرا إلى رفض أسبانيا للمحاولات التي تسعى لتفتيت وحدة وسلامة الأراضي السودانية مبينا أن أسبانيا من الشركاء الأساسيين في مجالات التنمية بالسودان ولها عدد من المشروعات، موضحا أن السفير عقد عدة لقاءات مع المسؤولين بالوزارات المختلفة لبحث إمكانية مشاركة القطاع الاقتصادي الأسباني في مشروعات إعادة الإعمار في السودان في مرحلة ما بعد الحرب.

من جانبه قال السفير الأسباني أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تمنيات بلاده بانتهاء الحرب في السودان وعودة السلام والاستقرار. معربا عن أمله في تنشيط الشراكة بين بلاده والسودان في مختلف المجالات. وقال أن أسبانيا تشعر بالأسف لما يجري في السودان من إقتتال متمنيا تحقيق السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن.

وأوضح السفير الأسباني أنه قدم خلال اللقاء، خطاب دعوة مشتركة من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش والرئيس الأسباني سانتيس، لرئيس المجلس السيادي لحضور المؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة والذي سيعقد في إسبانيا في يونيو. وقال أن بلاده تتطلع لمشاركة السيد رئيس مجلس السيادة .

سونا