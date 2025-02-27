قائد القوة المشتركة ورئيس حركة جيش تحرير السودان وعدد من القيادات يتفقدون مراكز إيواء النازحين بالفاشر

تفقد الفريق جمعة حقار قائد القوة المشتركة القائد العام لقوات حركة جيش تحرير السودان يرافقه رئيس الحركة بولاية شمال دارفور محمد ادم كش وعدد من قيادات القوة المشتركة وأعضاء حركة تحرير السودان بالولاية تفقدوا اليوم عدداً من مراكز إيواء النازحين الجدد في الفاشر، حيث قام الوفد بتوزيع مساعدات إنسانية.

وأكد الفريق حقار أن القوة المشتركة تقف جنبًا إلى جنب مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم، داعيًا الحكومة الاتحادية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم العاجل لنازحي الفاشر، نسبة لما يواجهونه من الظروف الإنسانية الحرجة.