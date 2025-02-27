وزارة التربية والتوجيه بسنار تبحث مع منظمة صداقات الخيرية تنفيذ مشروع تقليل الفاقد التربوي الكترونيا

وقال الأستاذ صلاح آدم مدير التخطيط والمشروبات والتنسيق مع المنظمات في تصريح (لسونا) ان المشروع الذي تشرع في قيامه المنظمة يهدف إلى تقليل الفاقد التربوي للشباب واليافعين خارج المدرسة من خلال منهج الكتروني .

فيما اوضح مدير منظمة صداقات بولاية سنار الأستاذ فيصل إبراهيم ان مشروع التعليم الإلكتروني ممول من منظمة اليونيسيف ومنظمة صداقات الخيرية ويشمل 11ولاية بالسودان من بينها ولاية سنار وسيعمل على إنشاء 15مركزا في كل انحاء الولاية حسب الحاجة مشيرا إلى ان الاجتماع التنويري والتشاوري مع الإدارات ذات الصلة عقد من أجل التعرف على شكل المشروع والأنشطة المصاحبة له .

وناقش الاجتماع الرسائل التي يجب أن يبثها المشروع في المجتمعات المستهدفة وتشمل اهمية التعليم وخاصة للبنات وتقليل الأمية وزواج القاصرات وتقليل الأمية الرقمية ومراعاة العادات والتقاليد ومحاربة العادات الضارة .

وأشار الاجتماع الى أنواع الوسائل التي يمكن أن تستخدم وتتمثل في المسرح والدراما والمحاضرات والندوات في المساجد والشعر بالإضافة إلى الميكرفون الجوال والأنشطة الثقافية و طابور الصباح .

سونا