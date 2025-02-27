صحة الخرطوم تستعجل استكمال خطط التدخل ببحري وترفع درجة الاستعداد للخرطوم

استعجل دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة الوزير المكلف في اجتماعه الاسبوعي مديري الادارات العامة باستكمال كافة الخطط والأنشطة الخاصة بكافة الخدمات الطبية والاصحاح البيئي بمحلية بحري.

ووجه برفع درجة الاستعداد لعمليات التدخل بمحلية الخرطوم عقب اكتمال عمليات دحر المليشيا المتمردة بها.

فيما كشف الاجتماع عن ارتفاع عدد المراكز الصحية العاملة بالولاية ل(١٨٠)مركزا بعد استلام وزارة الصحة ولاية الخرطوم لعدد (١٥) مركزا صحيا بمحليتي بحري وشرق النيل والشروع في إعادة تأهيلها وإدخالها للخدمة، فضلا عن توفير أجهزة وامداد للمعامل وبنوك الدم، في الوقت الذي يستمر فيه عمل العيادات الميدانية المتكاملة بإحياء شمبات وحلة خوجلي الدناقلة.

وتصدر الاجتماع مناقشة خطة تحديد كثافة الذباب والباعوض ومكافحة الطور الحشري بمحلية بحري.

واوضحت استاذة عاطفة محمد عبدالرحمن مديرة الادارة العامة لطب الوقائي أن ادارتها اشرفت على قافلة مكافحة نواقل الامراض والاصحاح البيئي القادمة من الولاية الشمالية لمحلية ببحري والتي اسهمت في تقليل كثافة النواقل بعدد (١٩) دائرة بالمحلية، في الوقت الذي تنسق فيه الوزارة مع كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ خطة متكاملة للإعمال الوقائية ببحري.

واكدت دكتورة سناء جمال سليمان مديرة الادارة العامة للرعاية الصحية على استلام الوزارة لمراكز صحية وشفخانات بمحليتي بحري وشرق النيل عقب دحر المليشيا، لافتة إلى أن الكوادر الصحية باشرت عملها بعدد من المراكز، وتم تحميل شحنة الإمداد لجميع المراكز التي تمت أعادة تشغيلها.

وأبانت مديرة الإدارة العامة للرعاية أنه جاري إعادة تشغيل مركز صحي شمبات وهاشم مصطفى والشعبية خلال الفترة القليلة المقبلة مع اكتمال خدمات الكهرباء والمياه بالمنطقة، معددة المراكز التي تسلمتها الوزارة بمحليتي بحري وشرق النيل والتي تمثلت في مراكز العيلفون، الحديبة، الباقير شرق، الشريك، كترانج المحس، ام لكالي، البياضه،عيد بابكر وشفخانة ابوطليح والقاش،

ومركز صحي بحري شمال، وواوسي، الشيخ عبدالقادر، الشيخ علي، الكمر، ود رملي، ومركز صحي الجيلي الذي باشر تقديم الخدمات الصحية على مستوى طبيب الأسرة ومركز صحي السقاي، كاشفة عن عمل (١٨٠) مركزا صحيا بمحليات كرري وام بدة وشرق النيل وبحري.