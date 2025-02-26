وزير الثقافة والإعلام والسفير الإيراني يتفقدان التلفزيون القومي ويتفقان على تفعيل اتفاقيات التعاون الاعلامي

استقبل وزير الثقافة والاعلام الأستاذ خالد الإعيسر بمكتبه اليوم بمجمع الوزات ببورتسودان المدير العام لقناة العالم الإخبارية علي ارزي، يرافقه سفير ايران لدى السودان حسن شاه حسين، بحضور وكيلة الاعلام الأستاذة سمية الهادي.

وبحث اللقاء سبل تطوير وتعزيز العمل الإعلامي في ظل العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.

واتفق الجانبان على تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الاعلام وعلى وجه الخصوص تبادل الخبرات والتدريب ورفع القدرات.

على صعيد آخر زار الوفد برفقة وزير الثقافة والاعلام مقر الهيئة العامة للتلفزيون القومي بمبنى إذاعة وتلفزيون ولاية البحر الأحمر ببورتسودان وفي مستهل الزيارة استمع الوفد إلى شرح مفصل من مدير قطاع التلفزيون المكلف الوليد مصطفي عن سير العمل بالتلفزيون بعد استهداف المليشيا الإرهابية لمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأم درمان، وطاف الوفد على أستوديوهات التلفزيون وغرف المونتاج والبث والمكاتب الفنية والادارية والاستديو الإضافي قيد الانشاء وأشاد بالجهد الذي يبذله العاملون بالهيئة في ظل الإمكانات المتواضعة ووعد بتقديم الدعم لجهود تحديث الأجهزة والمعدات.

سونا