سياسية
مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: 📌 نرفض أي دعوات لوقف إطلاق النار ما لم يتم رفع الحصار عن الفاشر
قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إن اتفاق جدة كان يمكن أن يشكل أساسا جيدا لحل الأزمة لكن قوات الدعم السريع عرقلت تنفيذه.
نرفض أي دعوات لوقف إطلاق النار ما لم يتم رفع الحصار عن الفاشر
نشترط إلقاء السلاح وإخلاء أي أعيان مدنية لأي حوار مستقبلي مع الدعم السريع
الحكومة وضعت خارطة طريق واضحة لما بعد الحرب تتضمن حوارا وطنيا شاملا وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة
نتوقع ارتفاع عدد النازحين العائدين لبيوتهم إلى 5 ملايين بحلول نهاية يونيو
مليونا نازح عادوا لمناطقهم بعد تحرير ولايتي الجزيرة وسنار ومعظم ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض
اتفاق جدة كان يمكن أن يشكل أساسا جيدا لحل الأزمة لكن قوات الدعم السريع عرقلت تنفيذه
حكومة السودان ملتزمة بحماية المدنيين وإعلان جدة.
الحكومة السودانية فتحت 9 معابر حدودية، يُستخدم منها اثنان فقط.
المواطنون السودانيون يغادرون ويفرون من مناطق سيطرة الدعم السريع إلى مناطق الجيش.
190 هجوماً من الدعم السريع على مدينة الفاشر أصاب المدنيين والمراكز الصحية.
الحكومة السودانية تعمل على تشكيل حكومة من التكنوقراط.
القوات المسلحة السودانية تلتزم بقواعد الاشتباك وتحمي المدنيين.
ندعو المجتمع الدولي لدعم جهود السودان لإطلاق حوار شامل، وندعو الأمم المتحدة لدعم خارطة الطريق في السودان
نعوّل على جهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للضغط من أجل تنفيذ اتفاق جدة.
قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم إبادة جماعية في السودان.
السودان يدعم مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الحرب في السودان.
الشرق للأخبار – السودان