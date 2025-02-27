لدي مخاطبته لقاءا جماهيريا رافضا لحكومة المنفي موسى هلال يؤكد ان وحدة السودان خط أحمر

أكد الشيخ موسى هلال موسى رئيس مجلس الصحوة الثوري ان وحدة السودان خط أحمر وفي سبيل ذلك أرواحنا لها.

وقال لدى مخاطبته لقاء جماهيريا حاشدا اليوم الأربعاء لمواطني مناطق كلع ووادي باري جنوب غرب كبكابية بولاية شمال دارفور بدعوة من قبيلة الفور٬ أن الحكومة التي يقودها السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان هي الحكومة الشرعية التي يقف خلفها الشعب السوداني معلنا رفضهم القاطع لمشروع حكومة المليشيا الذي تسعى بعض الجهات لجعلها مدخلا لتقسيم السودان كما عبر عن ادانتهم مليشيا الدعم السريع و مرتزقتهم وإدانته لمؤتمر نيروبي. مثمنا دور القوات المسلحة والقوات المساندة لها في دحر المليشيا وهزيمة مشروع التدخل الخارجي.

من جهتهم أكد أعيان قبيلة الفور والقبائل الاخرى بالمنطقة رفضهم تقسيم السودان الذي تتبناه المليشيا وداعميها السياسيين لتفتيت البلاد وأكدوا وقوفهم خلف القوات المسلحة وحكومة السودان الشرعية القائمة حاليا برئاسة البرهان وأنهم مع التعايش السلمي وقبول الآخر وتعزيز ثقافة السلام الإجتماعي ووحدة السودان أرضا وشعبا وسيادة أراضيه.

سونا