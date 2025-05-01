“حفاظاً على النساء الحوامل”.. سنار : بانكير تنظم اجتماعا تنويرياً للقابلات وتوزع معينات عمل

نظمت منظمة بانكير إجتماعاً تنويرياً بقاعة مستشفى الأطفال بسنار لعدد 15 قابلة بمحليتي سنار وشرق سنار ووزعت معينات عمل للقابلات وذلك بحضور مدير منظمة بانكير محمد حمودة الإمام وممثل مفوض العون الإنساني بمحلية سنار السر محمد بلة ونائب مدير الرعاية الصحية سحر عامر ومديرة إدارة المنظمات بوزارة الصحة نون حسين .

وناقش الإجتماع الجوانب المتعلقة بالصحة الإنجابية المتمثلة فى صحة الأم والطفل.

أكد المتحدثون فى الإجتماع حرصهم على عملية التدرييب لصقل المهارات كتدريب القابلات لرفع قدراتهن ومباشرة العمل وفق أسس علمية حفاظاً على النساء الحوامل بتقديم النصح والإرشادات الصحية لضمان صحة الأم والطفل.