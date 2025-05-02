ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور – صورة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، في لوك كاجوال مستعرضة رشاقتها، بملابس رياضية وخطفت أنظار محبيها وجمهورها.

وتستأنف الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، والذي تشارك في بطولته الفنان أكرم حسني الاسبوع المقبل.

ياتي ذلك بعدما بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير فيلم “زوجة رجل مش مهم” قبل بداية شهر رمضان الكريم، حيث انتهت من تصوير المشاهد الاولي من العمل، لتتوقف من آجل تصوير مسلسلها “وتقابل حبيب”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

صدى البلد