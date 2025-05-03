دراسة تكشف تأثير المشي السريع على ضربات القلب

أجرى فريق من جامعة غلاسكو في المملكة المتحدة دراسة جديدة بشأن ممارسة المشي السريع، ودوره في مشاكل ضربات القلب.

وكشفت الدراسة أن “ممارسة المشي السريع يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمشاكل عدم انتظام ضربات القلب”، والتي أظهرت أن سرعة المشي تحدث فرقًا كبيرًا، وفقا لموقع “ساينس أليرت”.

ووفقا للدراسة، فإن المشي بسرعة متوسطة (5 إلى 6 كيلومترات في الساعة) كانوا أقل عرضة بنسبة 35% للإصابة باضطرابات نظم القلب عبر فترة متابعة متوسطة بلغت 13.7 سنة.

وبالنسبة للمشاة السريعين (أكثر من 6 كيلومترات في الساعة)، بينما كان هناك انخفاض في المخاطر بنسبة 43%، مقارنة بالمشاة البطيئين (الذين يسيرون بسرعة أقل من 5 كيلومترات في الساعة).

وقالت عالمة الصحة العامة في جامعة جلاسكو، جيل بيل، إن “هذه الدراسة هي الأولى التي تستكشف المسارات التي تدعم العلاقة بين سرعة المشي وعدم انتظام ضربات القلب وتقدم أدلة على أن العوامل الأيضية والالتهابية قد يكون لها دور”.

وأشارت إلى أن “الباحثين قاموا بجمع البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة حول سرعة المشي النموذجية لـ 420.925 من البالغين في منتصف العمر، مع قياس توقيتات أكثر دقة لسرعة المشي لـ 81.956 من هؤلاء المشاركين”، مؤكدة أن “المشي بشكل أسرع يقلل خطر الإصابة بالسمنة والالتهاب؛ ما يقلل بدوره خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب”.

وكالة سبوتنيك