هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات “محرجة” لريال مدريد؟

أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن “انزعاجه” من تسريبات إعلامية للبرازيل بشأن قيادته منتخبها، مهدداً بإلغاء الصفقة.

يأتي ذلك في ظلّ معلومات كثيرة، وأحياناً متضاربة، بشأن رحيل المدرب الإيطالي عن النادي الأبيض وتعاقده مع البرازيل.

أنشيلوتي كان في طريقه لتدريب المنتخب البرازيلي، قبل تجميد المفاوضات عندما بدا على وشك توقيع عقده.

تفاصيل غير دقيقة بشأن الصفقة

صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية أوردت أن أنشيلوتي انزعج من أن موفدين للبرازيل أبلغوا وسائل إعلام تفاصيل غير دقيقة بشأن الصفقة، وهدّد برفض عرضها نهائياً إن لم تتوقف الشائعات في هذا الصدد.

وأضافت أن المدرب الإيطالي لم يرغب في إحراج ريال مدريد، إذ أن عقده ينتهي عام 2026، والتقى رئيس النادي فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع لتوضيح موقفه.

تفيد تقارير بأن النادي الأبيض اتخذ قراراً بتغيير مدربه، لكن أنشيلوتي لم يوافق بعد على شروط رحيله.

الصحيفة شددت على أن البرازيل لا تزال خياراً بالنسبة إلى المدرب الإيطالي، مستدركة أنه غير راغب في قيادة المنتخب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام الإكوادور وباراغواي في يونيو.

وسيركّز أنشيلوتي على المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني، قبل استئناف مفاوضاته مع البرازيل.

الشرق