بورنموث يصعق آرسنال في عقر داره بهدفين مقابل هدف

سقط آرسنال في ملعب الإمارات على يد ضيفه بورنموث (1-2)، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الجانرز عن طريق ديكلان رايس، في الدقيقة 34، قبل أن يرد بورنموث بهدفين، من خلال دين هويسين وإيفانيلسون (ق 67 و75).وجاءت الخسارة رغم دخول المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المباراة بتشكيلته الأساسية، ليتوقف الفريق اللندني عند 67 نقطة، في المركز الثاني.في المقابل، قفز بورنموث للمركز الثامن، بوصوله للنقطة 53.ويستعد آرسنال حاليا لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته في لندن (1-0) ذهابا.

كووورة