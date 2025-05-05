رئيس نادي الأهلي: الفوز باللقب الآسيوي مستحق

قال خالد الغامدي، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، إن ناديه استحق الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الغامدي في تصريحات لقناة الكاس بعد الفوز في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد، إن الأهلي دائمًا فريق استحقاق وهو دائمًا رقم واحد، على حد تعبيره.

وأضاف الغامدي أن الأهلي حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة عن جدارة واستحقاق، لاسيما وأنه أصبح أول نادٍ يفوز باللقب دون أي هزيمة في مشواره.

من جانبه أبدى زياد الجهني، لاعب الفريق، سعادته بالأجواء الجماهيرية التي صاحبت فوز فريقه باللقب الآسيوي الأول في تاريخه.

وقال الجهني إن ما حدث وسط جماهير الأهلي شعور لا يوصف، موجهًا الشكر للجماهير على ما قدمته من دعم ومؤازرة للفريق في كل الظروف. وأضاف الجهني أن هذا اللقب هو أقل شيء يقدمه اللاعبون للجماهير الوفية قائلًا: “الذهب للذهب”، مشيدًا بالدور الكبير لجماهير الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا. وأكد الجهني أن الفوز بلقب نخبة آسيا مجرد بداية وسيكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الإنجازات لإسعاد الجماهير.

جريدة الرياض