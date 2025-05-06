متلازمة لا علاج لها تصيب الملياردير «بيل جيتس»

قالت «فيبي جيتس»، ابنة الملياردير الأمريكي «بيل جيتس»، إنَّ والدها مُصاب بمتلازمة «اسبرغر»، أحد اضطرابات طيف التوحُّد (ASD).وخلال حلقة بودكاست «اتَّصِلْ بوالدها» (Call Her Daddy)، سألت المذيعة «أليكس كوبر»، ابنة الملياردير مؤسس شركة «مايكروسوفت»، البالغة من العمر 22 عامًا، عن تجربتها في جلب أصدقائها إلى المنزل، وتعريفهم على والدها.

فقالت ابنة جيتس: «بالنسبة للصديق، الأمر مرعب.. أمَّا بالنسبة لي، فالأمر مضحك؛ لأنَّ والدي يعاني من اغتراب اجتماعيٍّ، كما قال سابقًا، فهو مصاب بمتلازمة اسبرغر».

ووفقًا لـ»نيويورك بوست» الأمريكيَّة، فإنَّ الملياردير لم يعلن عن مثل هذا التشخيص، على الرغم من أنَّه كتب في مذكراته عن «اضطراب طيف التوحُّد في مرحلة الطفولة».

ففي مذكراته الصادرة عام 2025، قال جيتس: إنَّه «يعتقد أنَّه لو كان طفلًا اليوم لشُخِّص لديه نوع من اضطراب طيف التوحُّد».

جريدة المدينة