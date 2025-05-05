“لحماية أنفسهم وأسرهم” .. انطلاق الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة بشمال كردفان

انطلقت أمس بولاية شمال كردفان الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة تحت شعار “في سلمك وفي حربك، ناموسيتك درعك: تحمي أطفالك وتوفر مالك”.

وأكد دكتور حامد ضوالبيت، المدير العام المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، خلال منبر سونا الدوري الذي عقد بقاعة الوزارة، أن الحملة تحظى بأهمية كبيرة في جهود مكافحة الملاريا، مشيرًا إلى الدور المحوري للإعلام في توعية المواطنين بأهمية استخدام الناموسيات للوقاية من نواقل الأمراض.

وناشد المواطنين بالتجاوب مع الحملة والاستفادة من الناموسيات لحماية أنفسهم وأسرهم.

ومن جانبه أوضح الأستاذ منير محمد بشير المشرف العام من وزارة الصحة الاتحادية، أن الحملة تنفذ بدعم من منظمة اليونيسف وتمويل من وزارة الصحة الاتحادية، فيما تتولى وزارة الصحة بالولاية تنفيذها.

وأشار إلى أن الحملة تشمل 5 ولايات من بينها شمال كردفان، وتنفذ في 5 محليات عبر مراكز توزيع ثابتة ومتنقلة، بعد تدريب الفرق الميدانية على مختلف المستويات.

وأشاد بتنسيق حكومة الولاية وتشكيل اللجان لمتابعة توزيع الناموسيات وضمان وصولها للمستفيدين، مؤكداً أن الحملة تشمل كذلك النازحين في مراكز الإيواء.

وكشفت الأستاذة وصال دفع الله، مدير إدارة تعزيز الصحة بالولاية، أن الحملة تستهدف توزيع أكثر من (4,042,092) ناموسية مشبعة في 5 محليات: شيكان، أم روابة، الرهد أبودكنة، أم دم حاج أحمد، وبارا، موزعة على 24 وحدة إدارية تم اختيارها بناءً على ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا.

وأكدت الأستاذة وصال أهمية الشراكة بين إدارة تعزيز الصحة ووسائل الإعلام لضمان وصول الرسائل التوعوية للمجتمع، مشيرة إلى أهمية تعاون المواطنين مع فرق التوزيع خلال عمليات التسجيل والحصر المنزلي.