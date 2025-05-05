رياضية
“شملت ضروب الرياضة المختلفة” .. دورة شهداء معركة الكرامة للوحدات العسكرية تختتم أعمالها بالقضارف
جدد والي القضارف بالإنابة الأستاذ عبدالعظيم الجاموس وقوف و مساندة حكومة وشعب الولاية للقوات المسلحة و هي تخوض معركة الكرامة ،مشيدًا بأبطال المنطقة العسكرية الشرقية والقوات المساندة والمستنفرين ودورهم في افشال المخططات التي تحاك ضد البلاد و دحر مليشيا آل دقلو المتمردة.
جاء ذلك خلال تشريفه الأحد بميدان قيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف ختام فعاليات دورة شهداء معركة الكرامة للوحدات العسكرية بالفرقة بحضور عدد من المسؤولين و ممثلي فئات وقطاعات مجتمع القضارف.
من جهته أوضح اللواء الركن خالد القاضي قائد الفرقة الثانية مشاة أن الدورة شملت ضروب الرياضة المختلفة،حيث أظهر المشاركون مستويات و مهارات عالية، مشيرا إلى أن الدورة حققت الاهداف التي ترمي اليها .
وأكد مواصلة القوات المسلحة في القيام بمسؤولياتها الوطنية والقضاء على الخونة والأعداء .
سونا