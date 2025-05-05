هزيمة مريرة لمانشستر يونايتد بطلها برينتفورد

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مريرة جديدة، وهذه المرة على يد مضيفه برينتفورد بنتيجة 3-4 مساء الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف برينتفورد كل من مدافع مانشستر يونايتد لوك شو بالخطأ في مرماه (ق 27) وكيفن شادي (ق33 و70) ويواني ويسا (ق74).

وأحرز أهداف مانشستر يونايتد مايسون ماونت (ق14) وأليخاندرو جارناتشو (ق82) وأماد ديالو (ق90+4).وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز 15، فيما ارتقع رصيد برينتفورد إلى 52 نقطة في المركز العاشر.

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