مبابي يقود ريال مدريد من ريمونتادا سيلتا فيجو ويواصل مطاردة برشلونة

حقق ريال مدريد انتصارا صعبًا على سيلتا فيجو بنتيجة (3-2)، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وسجل لريال مدريد أردا جولر ومبابي “هدفين” في الدقائق (33، 39، و48)، بينما سجل لسيلتا فيجو خافي رودريجيز وفيليوت سفيدبيرج بالدقيقتين (69، 76).

بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، قبل مواجهة الكلاسيكو بينهما الأسبوع المقبل.بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 46 نقطة في المركز السابع.

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