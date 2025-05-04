تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية ويتمسك بأمل الأبطال

سقط ليفربول في أولى مبارياته بعد حسمه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته خارج أرضه أمام تشيلسي (1-3) بملعب ستامفورد بريدج، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35.

ثلاثية تشيلسي جاءت عن طريق إنزو فيرنانديز وجاريل كوانساه (هدف عكسي) وكول بالمر (ركلة جزاء)، في الدقائق 3 و56 و90+6، فيما أحرز فيرجيل فان دايك هدف الريدز الوحيد (ق 85).

بهذه النتيجة، ظل ليفربول في الصدارة عند 82 نقطة، فيما حافظ تشيلسي على المركز الخامس بوصوله للنقطة 63 متمسكا بأمل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل قبل 3 جولات من النهاية.

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