شاهد بالفيديو.. الإعلامي السوداني حازم حلمي يقود الجمهور لتشجيع الأهلي السعودي في نهائي أبطال آسيا من المدرجات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للإعلامي والمذيع حازم حلمي, من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيع السوداني, ظهر وهو يقود تشجيع النادي الأهلي السعودي, في نهائي أبطال آسيا.

وكان أهلي جدة, قد حقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على كاواساكي فرونتال الياباني، بنتيجة 2-صفر في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قاد حازم حلمي, تشجيع الراقي, من مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين