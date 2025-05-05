رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه “تشيرت” النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين

2025/05/05

خطف مواطن سوداني, الأضواء داخل مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة, وذلك خلال تشجيعه النادي الأهلي السعودي, في نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حرص المواطن السوداني, على مؤازرة الأهلي, من المدرجات وسط جمهور الذي احتشد لمناصرة الفريق في مباراته التاريخية.

وخطف المشجع السوداني, الأضواء برقصاته التي قدمها بالمدرجات احتفالاً بفوز الراقي, حيث ظهر وهو يرقص بالزي القومي السوداني, “الجلابية”, ومن فوقها تشيرت النادي الأهلي.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأهلي السعودي, كان قد توج بطلا لآسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزا مستحقا وتغلب 2-صفر على كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/05/05