بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية عن احتمال رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن الفريق بشكل مؤقت للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد الذي سيجمع 32 فريقا.

رونالدوا قد يشارك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، وتبدأ في 15 يونيو/ حزيران حتى 14 يوليو/ تموز.

وارتبط اسم رونالدو بعدد من الأندية التي تسعى لضمه للمشاركة في البطولة، وجاء الأهلي المصري في المقدمة، حيث كان من المتوقع أن يواجه منافسه التقليدي ليونيل ميسي في المجموعة الأولى.

لكن مسؤولي الأهلي نفوا ذلك تماما بينما أكد مسؤولو النصر تمسكهم باللاعب الذين يرغبون في بقائه مع الفريق للاستعداد للموسم المقبل.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، في ظل محاولات النصر لتجديد عقد رونالدو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وفي المقابل، يشعر كريستيانو رونالدو بإحباط كبير بعد خروج فريقه من دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته في نصف النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني.

وبعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فتح نافذة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو المقبل، أشارت وسائل إعلام أن رونالدو مشرح للانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ولفتت إلى أن مدة تعاقد رونالدوا مع الفريق الإنجليزي قد تستمر شهرا واحدا فقط للمشاركة في البطولة.

وفي حال انتقال النجم البرتغالي إلى “البلوز”، سيلعب رونالدو في المجموعة الـ 4، ليخوض تجربته الثانية مع الفريق الإنجليزية بعد فترتين قضاهما مع مانشستر يونايتد، في السابق.

وإذا انتقل رونالدو إلى تشيلسي، فإنه قد يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي، الذي يوجد أيضا في المجموعة الرابعة مع تشيلسي وفلامنغو البرازيلي.

وكالة سبوتنيك