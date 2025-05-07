الحضري يستعرض لياقته البدنية في ظهور لافت – صورة

شارك حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صور جديدة له.

وظهر الحضري في الصور من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية “الجيم”، حيث بدا في كامل لياقته البدنية وهو يمارس التمارين الرياضية المختلفة. وقد لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من محبيه الذين أشادوا بحرصه الدائم على الحفاظ على لياقته البدنية حتى بعد اعتزاله كرة القدم.وعلق العديد من المتابعين على الصور معبرين عن إعجابهم بروح الحضري الرياضية والتزامه بنمط حياة صحي. وتأتي هذه المشاركة لتؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه النجم المصري السابق للياقته البدنية حتى بعد انتهاء مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.يُذكر أن عصام الحضري يعتبر أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، ولا يزال يحظى بشعبية جارفة بين الجماهير.

صدى البلد