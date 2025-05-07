ديبالا عن عدم انتقاله لدوري روشن: زوجتي هي السبب!

​ أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أن زوجته أوريانا ساباتيني كانت السبب الرئيسي في عدم انتقاله إلى دوري روشن السعودي، بعد أن تلقى عرضًا مُغريًا للانضمام إلى نادي القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وقال اللاعب في مقابلة مع صحيفة “لوس إيدول”: “لم يكن من السهل رفض الذهاب إلى الدوري السعودي. كان العرض رائعًا، وكانت هناك طائرة سعودية خاصة تنتظرني في روما لمدة 3 أيام. لكن تغيّر كل شيء في اللحظات الأخيرة”.

وأضاف ديبالا صاحب الـ 31 عامًَا: “لقد وافقت بالفعل على الذهاب، ولكن عندما جلست مع زوجتي، تغيرت الكثير من الأفكار. لقد درسنا الأمور، وفي النهاية اتخذت القرار برفض العرض والاستمرار مع روما. كانت رغبة أوريانا البقاء في إيطاليا”.

وطبقًا لتقارير صحفية سابقة، كان القادسية هو النادي السعودي الذي قدم عرضًا مُغريًا لضم ديبالا، لمدة 3 سنوات، براتب سنوي قدره 25 مليون يورو، لكن جاء القرار غير المُتوقع من اللاعب الأرجنتيني.

وانضم ديبالا إلى روما خلال الميركاتو الصيفي 2023 قادمًا من يوفنتوس في صفقة انتقال حر، ويرتبط اللاعب بعقد مع “الجيالوروسي” إلى عام 2026، وتُقدَّر قيمته السوقية الحالية بـ 8 مليون يورو، استنادًا لبيانات “ترانسفير ماركت”، وقد لعب 113 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 42 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

جريدة الرياض