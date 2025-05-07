وزيرة الشباب والرياضة تتفقد استادي الهلال والمريخ

اختتمت وزيرة الشباب والرياضة هزار عبدالرسول النور زيارتها لولاية الخرطوم الثلاثاء بتفقد استادي المريخ والهلال بامدرمان وكان في استقبالها الاستاذ عوض حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية ومدير هيئة البراعم والناشئين وقيادات مبادرة الرياضيين الأستاذين فيصل الحنان وجمال قاسم واقطاب ناديي الهلال والمريخ وتجار محيط نادي الهلال.

ووقفت الوزيرة عل حجم الدمار والخراب الذي طال منشآت الاستادين والعمل الجاري في النظافة وإصحاح البيئة وقالت “همنا في المرحلة القادمة كيفية بناء الاستادات على مستوى السودان باعتبارها مرحلة ثانية تصب في جهد حكومة ولاية الخرطوم للإعمار”.

من جهته قال الأستاذ عوض حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ان ” البنى التحتية بولاية الخرطوم أصابها الدمار الممنهج بعد أن طالها النهب والسرقة واستخدمتها المليشيا كثكنات عسكرية وهذا ما يتنافى مع قانون الرياضة بالبلاد والقوانين الدوليه التي تجرم ذلك”.