تدشين توزيع المعدات الرياضية للأندية والفرق بمدينة الأبيض

دشن الاستاذ عبد المطلب عبد المتعال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف ممثل حكومة الولاية بقاعة محلية شيكان توزيع المعدات الرياضية للأندية والفرق بمدينة الابيض، بحضور المدير التنفيذي لمحلية شيكان ومدير إدارة الثقافة والإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة ومدير إدارة الثقافة والإعلام بمحلية شيكان وأعضاء الاتحاد المحلي لكرة القدم بمدينة الابيض ولفيف من الرياضيين ورؤساء وممثلي الأندية بدرجاتها الثلاث.

وأكد عبد المطلب لدى مخاطبته اليوم الحفل أن الرياضة تعد واحدة من القلاع الحصينة وملتقى لأهل السودان باختلاف سحناتهم وثقافتهم.

وأشار عبد المطلب الى أن ما حققته الدورات الرياضة في ظل الحرب تعد احدى النجاحات الكبيرة التي بعثت الأمل وكان لها الأثر الكبير في تطبيع الحياة العامة بمدينة الأبيض. مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد والأندية والحكام والقطاع الشبابي في ذلك النشاط الذي انتظم جميع احياء المدينة.

مؤكدا وقوف الحكومة ودعمها لكافة قطاعات الرياضة على مستوى كرة القدم معرباً عن سعادته باستئناف الدوري المحلي بمدينة الأبيض واحياء النشاط الرياضي. مؤكداً مواصلة هذا الدعم لكل الأندية والأجهزة الفنية والاتحادات الأخرى والناشئين والشباب.

وقال إن اندية الهلال والفجر والاهلي من مدينة الأبيض تستعد للمنافسة في الدوري التأهيلي ضمن مجموعة الأبيض. معرباً عن أمله أن ترتقي هذه الأندية للمرحلة الأخيرة والصعود للدرجة الممتازة واللحاق بأندية المريخ والزمالة أم روابة في بطولة الدوري الممتاز.

وامتدح الاستاذ عبد الناصر عبدالله المدير التنفيذي لمحلية شيكان الدور الرسالي للرياضة والتي تمثل رئة للتنفس وملاذ آمن للمواطنين، حيث كان لها دور كبير في تطبيع الحياة العامة. معرباً عن أمله أن يكون الموسم الرياضي بداية لطي صفحة الاحزان وبداية الحياة الطبيعية في كافة ربوع الوطن.