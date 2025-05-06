في مباراة جنونية.. إنتر ميلان يطيح ببرشلونة ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا

في مباراة جنونية مساء الثلاثاء، حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا في أرضه وبين جماهيره على حساب برشلونة، بنتيجة (4-3)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حجز النيراتزوري مقعده في المباراة النهائية لينتظر الفائز من اللقاء الثاني بين باريس سان جيرمان وآرسنال، بينما ودع البارسا البطولة من نصف النهائي.

سجل رباعية إنتر كل من لاوتارو مارتينيز (الدقيقة 21)، هاكان تشالهانوجلو من علامة الجزاء (45+1)، فرانشيسكو أتشيربي (90+3) ودافيد فراتسي في الدقيقة (99) بالشوط الإضافي.في المقابل، أحرز للبارسا إريك جارسيا (54)، داني أولمو (60) ورافينيا (88).

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