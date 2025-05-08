الاتحاد السعودي لكرة القدم يبتعث 3 مدربات لمعايشة فنية في الدوري الألماني

انطلق برنامج المعايشة التدريبية في ألمانيا الذي تنظمه إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في كل من مدينتي فرانكفورت ولايبزيغ ويستمر حتى 13 مايو الجاري، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى تأهيل المدربات السعوديات ورفع كفاءتهن الفنية والمعرفية في مجال كرة القدم.وتشارك في البرنامج ثلاث مدربات وطنيات حاصلات على الرخصة التدريبية الآسيوية “C” المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويتضمن البرنامج جدولًا تدريبيًا مكثفًا يجمع بين الجانبين النظري والعملي، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الأندية الألمانية، للاطلاع على أفضل الممارسات في تطوير الفئات السنية.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز التبادل الثقافي والرياضي، وتمكين الكفاءات من خلال تجارب دولية تسهم في بناء منظومة تدريب متقدمة داخل المملكة.

من جانبها، عبّرت مديرة إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذة عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، عن فخرها بالمدربات المشاركات، مشيرة أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم النسائية، وتُعد استثمارًا مباشرًا في الكوادر الوطنية القادرة على نقل التجربة الاحترافية إلى البيئة المحلية.

جريدة المدينة