بعد محمد صلاح.. النجم المصري عمر مرموش يطلق شركة في إنجلترا

كشفت بيانات هيئة التجارة البريطانية عن إنشاء المصري عمر مرموش نجم كرة القدم الإنجليزية ونادي مانشيستر سيتي، شركة خاصة للإدارة الرياضية في إنجلترا بعد انتقاله إلى الفريق الإنجليزي العملاق مباشرة في يناير الماضي 2025.

وحسب بيانات هيئة التجارة البريطانية، فإن «مرموش» أنشأ شركة خاصة للإدارة الرياضية وتم تسجيلها باسم OM7 Promotions Limited في المملكة المتحدة بتاريخ 24 يناير 2025، تحت رقم 16205970، كشركة بريطانية ذات مسؤولية محدودة. وفقا للمصري اليوم.

وتُصنّف OM7 Promotions Limited ضمن فئة الشركات الصغيرة جدًا (Micro Company)، حيث تقل إيراداتها السنوية عن مليون جنيه إسترليني، كما لا يتجاوز إجمالي أصولها 500 ألف جنيه، ويعمل بها أقل من 10 موظفين. ولم تُقدم بعد أولى حساباتها المالية، وهو أمر متوقع نظرًا لحداثة إنشائها.

حتى اللحظة، لم يُعلن عن موقع إلكتروني أو وسيلة تواصل رسمية باسم الشركة، التي حملت اسم “Promotions”، كما لم تُوضح السجلات الرسمية النشاط التجاري الفعلي.

وعلى خطى محمد صلاح نجم الكرة الانجليزية ونادي ليفربول أنشأ عمر مرموش الشركة الجديدة في بريطانيا، حيث أنشأ الأول عن طريق وكيله الكولومبي شركة لإدارة أنشطته التجارية في بريطانيا.

ويستخدم صلاح أحرف أسمه الأولى ورقمه المميز MS 11 وهو الأمر نفسه الذي سار على خطاه عمر مرموش والذي يرمز إليه بـ OM 7 وهو رقمه المفضل في فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي أحد أهم الفرق الإنجليزية وحامل اللقب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشرق القطرية