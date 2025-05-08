“دخل في شباكه 35 هدف” .. بونو يدخل تاريخ الهلال من الباب الخلفي

دخل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، تاريخ الفريق من الباب الخلفي، خلال مباراة الرائد (5-3) في دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء.وذلك عندما سجل كريم البركاوي الهدف الأول للرائد، في شباك مواطنه بونو، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ30 من المسابقة.

وكان هذا الهدف رقم 35، الذي يسكن شباك بونو في الموسم الحالي من الدوري السعودي.وبحسب إذاعة “يو إف إم” السعودية، فإن بونو أصبح أول حارس في تاريخ الهلال، يستقبل 35 هدفًا خلال موسم واحد من المسابقة.وكان هذا قبل أن يضيف البركاوي هدفًا ثانيًا في شباك بونو، في الدقيقة 68، ثم سجل صالح العمري الهدف الثالث للرائد، في الدقيقة 99 من ضربة جزاء، ليصل إجمالي ما استقبله الحارس المغربي، خلال هذه النسخة من البطولة، إلى 37 هدفًا حتى الآن.

وحقق نادي الهلال فوزا مثيرا على ضيفه نادي الرائد بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال30 من دوري روشن السعودي للمحترفين. بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، ليضيق الخناق على المتصدر اتحاد جدة، الذي يملك 68 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة في قاع الترتيب. سجل للهلال ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 32 وسالم الدوسري في الدقيقة 41 و 59 و 78، ومالكوم في الدقيقة 67 ، بينما سجل للرائد كريم البركاوي في الدقيقة 45+3 و 68، وصالح العمري في الدقيقة 90+9″ ركلة جزاء”.

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