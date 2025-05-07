ريمونتادا مجنونة.. الاتحاد يحسم كلاسيكو النصر في الوقت القاتل

حقق الاتحاد ريمونتادا مجنونة في الكلاسيكو، وقلب تأخره أمام النصر (0-2) إلى فوز قاتل (3-2)، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الأول بارك، في الجولة ال30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 38، ورد الاتحاد بثلاثية عن طريق كريم بنزيما ونجولو كانتي وحسام عوار في الدقائق 49 و52 و90+4.الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 71 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثاني، قبل 4 جولات من النهاية.في المقابل، توقف رصيد النصر عند 60 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بفارق نقطة خلف الأهلي صاحب المركز الثالث، كما اتسع الفارق بينه وبين الهلال إلى 5 نقاط.

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