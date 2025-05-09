مكتشف لامين يامال يكشف سر تواجده في مصر

أعرب جوردي رورا، المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني ومدير أكاديمية لاماسيا السابق، وأحد مكتشفي النجم الصاعد لامين يامال، عن سعادته الكبيرة بالشعبية التي يحظى بها النادي الكتالوني في مصر، كاشفًا عن أسباب تواجده في القاهرة خلال الفترة الحالية.

وقال جوردي، لـ برنامج “الرقم 10” مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: “سعيد جدًا بتواجد قاعدة جماهيرية كبيرة لبرشلونة في مصر، هذا أمر يسعدني ويُشعرني بالفخر”.

وعن سبب زيارته، أوضح: “حضرت لزيارة مشروع رياضي كبير في مصر، والاطلاع على سير العمل في قطاعات الناشئين، وسأعود لمناسبات أخرى في المستقبل القريب، فهناك اهتمام حقيقي بكرة القدم في مصر”.

وأضاف جوردي: “رأيت العديد من المواهب المميزة في الكرة المصرية، وأنا دائمًا مهتم بالبحث عن اللاعبين الصغار في كل دول العالم، فهذه وظيفتي وشغفي منذ سنوات”.

وفي سياق مختلف، تحدث رورا عن الإصابة التي أنهت مسيرته الكروية مبكرًا، قائلاً: “علاقتي مع فرانك ريكارد جيدة، رغم أنه كان سبب إصابتي التي حرمتني من استكمال مسيرتي كلاعب، لكن لا أحمل ضغينة تجاهه”.

بوابة الأهرام