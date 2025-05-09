بأيدٍ سعودية.. جراحة دقيقة تنقذ بصر مريضة خمسينية من العمى

أنقذ فريق طبي سعودي في مستشفى بريدة المركزي -أحد مكونات تجمع القصيم الصحي- مريضة خمسينية بعد نجاح عملية جراحية دقيقة لعلاج المياه الزرقاء، كادت أن تفقدها نعمة البصر بشكل كامل.

وأوضح التجمع أن المريضة البالغة من العمر (53) عامًا كانت تعاني من ضعف متزايد في الرؤية، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات السريرية والتصوير المتقدم وجود مياه زرقاء في كلتا العينين، مصحوبة بارتفاع في ضغط العين وتلف في العصب البصري؛ مما شكل تهديدًا مباشرًا لقدرتها على الإبصار.

وأشار إلى أن الفريق الطبي المختص بادر بإعطاء العلاج الدوائي المتمثل في قطرات لخفض الضغط، إلا أن الحالة لم تُظهر استجابة كافية، مما تطلّب تدخلًا جراحيًّا دقيقًا، وأُجريت العملية تحت التخدير الموضعي، وتضمنت استئصالًا جزئيًّا للتربيق، واستخدام مادة المايتومايسين للمساعدة على تصريف السائل وخفض ضغط العين.

واستغرقت العملية قرابة الساعة، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- دون تسجيل أي مضاعفات، ونُقلت المريضة إلى قسم جراحات اليوم الواحد، وغادرت المستشفى لاحقًا وهي في حالة صحية مستقرة.

ويؤكد هذا الإنجاز الطبي كفاءة الكوادر الوطنية في إجراء تدخلات دقيقة تُسهم في الحفاظ على جودة حياة المرضى واستعادتهم لوظائفهم البصرية.

جريدة الرياض