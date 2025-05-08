شاهد بالفيديو.. لغة “الراندوك” السوداني بين قائد الهلال وأحد زملائه لحظة تنفيذ ركلة ركنية بإحدى المباريات تثير ضحكات الجمهور

أثار مقطع فيديو تم تصويره من إحدى مباريات فريق الهلال السوداني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع تواصل قائد الفريق محمد عبد الرحمن, مع زميله المدافع محمد أحمد “إرنق”, بلغة “الراندوك” المعروفة وسط الشباب في السودان.

https://www.facebook.com/reel/529522086891890

قائد الفريق تواصل مع زميله لحظة تنفيذه إحدى الركلات الركنية أثناء سير المباراة, حيث خاطبه الغربال, زميله المدافع بلقبه “الشبلي”, ليرد عليه الآخير والذي استوعب عبارات “الراندوك” وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل بالسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين