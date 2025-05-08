لمقابلة توتنهام.. اليونايتد يعاقب بيلباو ويطير لنهائي اليوروبا ليج

قلب مانشستر يونايتد، الطاولة على رأس ضيفه أتلتيك بيلباو، بالفوز عليه 4-1 بملعب أولد ترافورد، مساء الخميس، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

تقدم بيلباو بهدف عن طريق ميكيل ياوريجيزار في الدقيقة 31، قبل أن يعود اليونايتد برباعية عن طريق ماسون ماونت “ثنائية”، كاسيميرو وراسموس هويلوند في الدقائق 72 و79 و85 و(90+1).وبذلك، يتأهل الشياطين الحمر للمباراة النهائية، لمواجهة توتنهام هوتسبير، بعد الفوز ذهابا وإيابا بمجموع (7-1).

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