تناقض مثير يضع أنشيلوتي في حيرة قبل الكلاسيكو

يشهد ريال مدريد تناقضا بين ثنائي الفريق، قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.ويتمثل التناقض في صعود أردا جولر، الذي استفاد من تعديل كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، بإضافة لاعب وسط في التشكيل، مع تراجع مستوى رودريجو جويس، الذي يعاني من سلسلة من الصيام التهديفي، ولكنه ما يزال يحظى بالثقة.

ويمثل اختيار أحدهما لإدراجه في قائمة الـ 11 التي سيخوض بها أنشيلوتي الكلاسيكو القرار الوحيد الذي يتوجب على المدرب الإيطالي اتخاذه.فضلا عن ذلك، المفاضلة بين داني سيبايوس ولوكا مودريتش، في ظل تمتع لاعب الوسط الإسباني بأفضلية بسبب بنيته البدنية العالية، ما يجعل الكرواتي أحد البدائل المؤكدة في مونجويك.

وتتركز المتاعب الكبرى لأنشيلوتي في الكلاسيكو، الذي يتوجب عليه الفوز به، في خط الدفاع، بسبب الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق.

وتدخل كتيبة أنشيلوتي المواجهة من دون المدافعين إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر ودافيد ألابا، وأيضا من دون الظهيرين الأساسيين داني كارباخال وفيرلاند ميندي، مع غياب اللاعب الجوكر إدواردو كامافينجا.

وتتوقف تشكيلة الميرينجي على الطريقة التي سيقرر أنشيلوتي خوض اللقاء بها، وقد تؤدي الحاجة إلى الفوز العودة لطريقة (4-3-3)، والتي ستشهد مشاركة رودريجو في الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.ويمكن أيضا التمسك بتشكيلة (4-4-2) التي لجأ إليها في المباريات الأخيرة، والتي جعلت الملكي قريبًا للغاية من تحقيق أول فوز له هذا الموسم على برشلونة في نهائي الكأس، الذي فاز به الفريق الكتالوني في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي (3-2).

ويعيش جولر حالة من الاتجاه التصاعدي على عكس رودريجو، الذي غاب عن الفريق بسبب معاناته من الحمى في المباراة الأخيرة، لكنه كان في حالة ممتازة في الكلاسيكو، وتراجع مستواه في اللحظات الحاسمة من الموسم الذي لم يساهم فيه بأهداف حتى الآن، ما أفقده بريقه.

وكان آخر أهدافه في 4 مارس/آذار الماضي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد في سانتياجو برنابيو. ومنذ ذلك الحين شارك في 12 مباراة، تسع منها كأساسي، دون أن يسجل.

وسجل البرازيلي هدفا وحيدا في آخر 22 مباراة خاضها مع ريال مدريد؛ ليحظى بأرقام ضعيفة بالنسبة لمهاجم لطالما حظي بثقة أنشيلوتي، ويواجه الكلاسيكو كفرصة مثالية للعودة إلى الواجهة سواء من بداية اللقاء أو كبديل في الشوط الثاني.

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