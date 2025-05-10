إتحاد كرة القدم المصري يدرس دعوة فريق سوداني للدوري المصري في الموسم الجديد

قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد إن اتحاد الكرة يدرس زيادة عدد فرق الدوري الممتاز في الموسم الجديد موضحاً أنه يفكر في دعوة أحد فرق السودان للمشاركة في دوري الموسم المقبل، على غرار مشاركة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني الموسم الحالي بسبب الأزمة السياسية في السودان.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع اليوم السابع, المصري, فقد قال عبد الجواد, خلال برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس1″:” هناك العديد من المقترحات بشأن شكل ونظام بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل وعدد الفرق المشاركة فيها، وذلك قبل الاجتماع المحدد له يوم 20 مايو بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية وأندية الدوري الممتاز ودوري المحترفين لحسم ملف الهبوط وعدد فرق دوري الموسم المقبل.

تابع عبد الجواد, وفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين:” اتحاد الكرة يتمسك بأن يكون عدد أندية الدوري عددا زوجيا، ويتحفظ على فكرة إقامة الموسم المقبل بمشاركة 19 فريقا- وفقا لما كان متفق عليه قبل الموسم الحالي”.

فى سياق مختلف حرص اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، والجهاز الفنى للمنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على تقديم التهنئة للدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 فى الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، من قبل رابطة كتاب كرة القدم (FWA).

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك صورة لمحمد صلاح وعلق عليها ، “دائمًا في المقدمـــــة ، ونهنئ قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين