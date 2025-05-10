محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ بجائزة جديدة مع ليفربول

فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة بينما فازت أليسيا روسو مهاجمة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات.

ويتصدر صلاح، وهو ثاني لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات بعد مهاجم أرسنال السابق تييري هنري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا هذا الموسم وساعد ليفربول على الفوز باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه في 2017.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان “حصد صلاح 90 في المئة من أصوات رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية الذين يزيد عددهم عن 900 عضو وهو أكبر هامش فوز في هذا القرن”.

وحل الهولندي فيرغيل فان دايك زميل الدولي المصري ثانيا في الاستفتاء متقدما على ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد وديكلان رايس لاعب أرسنال.

وسيتسلم صلاح وأليسيا روسو الجائزة في حفل يقام في لندن في 22 مايو.

وكان النجم المصري صلاح، قد أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد إحرازه هدفا في مباراة تتويج ليفربول بلقب “البريميرليغ” أمام توتنهام هوتسبير، الشهر الماضي.

ووقتها قالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن صلاح أحرز في الدوري الإنجليزي 185 هدفا، متقدما على سيرجيو أغويرو أسطورة فريق مانشستر سيتي صاحب الـ184 هدفا.

ووفق الشبكة فإن صلاح بات في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين أندرو كول صاحب المرتبة الرابعة برصيد 187 هدفا.

سكاي نيوز