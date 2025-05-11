برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: تفاقم الجوع في غرب ووسط أفريقيا

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن تفاقم الجوع في غرب ووسط أفريقيا وبلوغه مستويات قياسية جديدة. ووفقًا لأحدث تحليل للأمن الغذائي تعاني منطقة غرب أفريقيا من أزمة غذائية وتغذوية حادة، حيث يكافح 36 مليون شخص لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 52 مليون شخص خلال موسم الجفاف من شهر يونيو إلى شهر أغسطس.

ودعا البرنامج إلى توفير الموارد والتمويل للاستجابة الفعالة المنقذة للحياة في غرب ووسط أفريقيا، ووصول المساعدات الغذائية إلى 12 مليون شخص في المنطقة.

أدى الصراع المستمر في المنطقة إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 2.4 ملايين لاجئ في تشاد والكاميرون وموريتانيا والنيجر. كما نزح ثمانية ملايين شخص داخليًا معظمهم في نيجيريا والكاميرون بحثًا عن الطعام والمأوي، ومع ارتفاع أسعار الغذاء في نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، أصبح الحصول علي الطعام صعبًا جدًا، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

جريدة المدينة