طاقم تحكيم سوداني يدير نهائي أبطال أفريقيا بين صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت, موعد وحكام مباراة صن داونز الجنوب أفريقي, وبيراميدز المصري, في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز المصري ضيفا علي صن داونز الجنوب افريقي في بريتوريا يوم السبت 24 مايو الجاري على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري, فإن المباراة يديريها الحكم السوداني محمود إسماعيل “شانتير”,حكما للساحة.

ويعاونه مواطنه محمد عبد الله “نيالا”, المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين