إلى أين؟.. هل يغادر “بنزيما” اتحاد جدة السعودي؟

يعتزم اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، اتخاذ خطوة لمغادرة النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام غربية، السبت، أن بنزيما اتخذ أول الخطوات من أجل الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم “MLS” الموسم المقبل.

ويخطط مهاجم اتحاد جدة السعودية، بحسب مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي الدولي السابق، للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة هناك.

وأفادت الصحيفة الغربية، بأن كريم بنزيما استعان بمحامي الهجرة البارز في نيويورك، مايكل وايلدز، بهدف تأمين تأشيرة “P-1″، وهي التأشيرة التي حصل عليها مواطنه الفرنسي أوليفر جيرو قبل الانضمام إلى صفوف فريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ورغم تلك التأشيرة، إلا أنه لا يوجد أي تصريح رسمي من اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 37 عاما، حاليا عن مستقبله.

ويشار إلى أن كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي في صيف 2023 قادما من فريق ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

ووقع نجم المنتخب الفرنسي على عقد مع نادي الاتحاد حتى صيف 2026 مما يمنحه حرية التفاوض مع الأندية الأخرى بداية من يناير المقبل، ورغم هذا، فإن إدارة النادي السعودي تسعى بكل قوة للحفاظ على اللاعب لأطول فترة ممكنة.

وكالة سبوتنيك