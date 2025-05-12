“يُستخدَم طبيًّا بجرعات صغيرة”.. يُحقَن البوتكس مباشرةً في العضلة

مادة تنتجها بكتيريا «كلوستريديوم بوتيولينوم»، وهي التي تسبِّب التسمُّم الغذائي، ويُستخدَم طبيًّا بجرعات صغيرة لعلاج مؤقت لبعض المشكلات كالإجراءات التجميليَّة.

ويُحقَن البوتكس مباشرةً في العضلة بإبرة صغيرة، حيث يؤدِّي إلى ضعف أو شلل، وذلك بمنع إشارات كيميائيَّة معيَّنة من الأعصاب التي تسبِّب انقباض العضلات، ويستغرق الإجراء حوالي 10 دقائق، ويومين لبدء العمل، و2 -3 أسابيع لرُؤية النتائج، وتستمر تأثيرات البوتكس من 3 إلى 4 أشهر.

إعداد الصيدلي صبحي الحداد – جريدة المدينة