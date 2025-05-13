المدير الإقليمي لمؤسسة البصر يزور أفرع مستشفيات مكة للعيون

أجرى المدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية، الأستاذ العاص أحمد كامل، يرافقه وفد من المؤسسة، جولة تفقدية شملت عددًا من أفرع مستشفيات مكة لطب وجراحة العيون بعدد من الولايات، بهدف الوقوف على سير العمل ومتابعة المشاريع الصحية الجارية.

استهل الوفد زيارته بمستشفى مكة للعيون في عطبرة، ولاية نهر النيل، حيث اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة.

ثم توجّه إلى ولاية الخرطوم، وزار مشروع مستشفى مكة بأم درمان، حيث عقد اجتماعًا مع مدير التخطيط والمشروعات، الأستاذ أمير يوسف أبو قرون، ومندوب المؤسسة بالولاية.

وخلال الاجتماع، كشف أبو قرون عن قرب استئناف العمل بمستشفى مكة فرع الرياض، ضمن خطة إعادة تأهيل وتوسعة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية لمرضى العيون في العاصمة.

واختتم الوفد جولته بزيارة إلى مستشفى مكة للعيون بمدينة ود مدني، ولاية الجزيرة، حيث اطلع على سير عمليات المياه البيضاء المجانية، والتي بلغ عددها أكثر من 1,600 عملية مدعومة من جمعية العون المباشر.

وقدّم دكتور أحمد مقلد، مدير المستشفى، عرضًا مفصلًا حول طبيعة العمل والجهود المبذولة، مشيرًا إلى انطلاق الحملات في العاشر من الشهر الماضي.