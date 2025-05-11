التعادل.. آرسنال يخمد ثورة ليفربول في أنفيلد

تعادل ليفربول مع ضيفه آرسنال، بنتيجة 2-2، مساء الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي ليفربول، كودي جاكبو (20) ولويس دياز (21)، فيما أحرز هدفي آرسنال، جابرييل مارتينيلي (47) وميكيل ميرينيو (70) الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 79.وارتفع رصيد ليفربول إلى 83 نقطة في الصدارة، فيما رفع آرسنال رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني.وكان ليفربول يمني النفس، بفوز كبير على آرسنال، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية 1-3 أمام تشيلسي، لكن الفريق اللندني نجح في الخروج بنقطة ثمينة.

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