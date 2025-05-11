بثلاثية الفيحاء.. الاتحاد يضع يدا على لقب الدوري السعودي

حقق اتحاد جدة فوزا عريضا على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل الاتحاد ثلاثية حملت توقيع كريم بنزيما “هدفين” ومحمد البقعاوي “في مرماه بطريق الخطأ”، ليحصد انتصارا ثمينا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ويصبح على بعد 3 نقاط فقط من لقب البطولة.

ورفع العميد رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن الهلال الذي يخوض مباراته غدا الإثنين ضد العروبة بنفس الجولة.

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