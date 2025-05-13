«ابعدوا اللهو الخفي».. شوبير يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

حذر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق مسؤولي الكرة المصرية وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة من كارثة تهدد الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «أهو من بدري من 12 مايو 2025 إحنا داخلين على مصيبة سودا في الدوري المصري أنا بقول أهو اللهم هل بلغت اللهم فأشهد».

وأوضح شوبير: «إحنا قولنا الموسم ده موسم استثنائي عشان نظبط بطولة الدوري، وقلنا من بداية السنة إنك تلعب دوري من 19 نادي دي فكرة كارثية، وحاليا في مصر بنفكر كيف يتم إلغاء الهبوط والكارثة اللي هتحصل قريبا إن شاء الله انتظروا الكارثة لإن خلاص بدأت الأمور كله يكلم ويقول إلغي الهبوط».

وتابع شوبير: «الهبوط أساسا كان 3 فرق أصبح 2 ثم أصبح واحد، ودلوقتي بتفكر تلغي وعليه هتلغي في الدرجات الأدني وهتشقلب نظام الكرة المصرية كله وهندخل على كارثة اسمها تغيير نظام كرة القدم في مصر إلى ما هو أسوأ القادم أسوأ».

وأضاف شوبير: «الأخوة الأعزاء في ليبيا عملوا الدوري من 36 فريق، إحنا هنوصل لده في يوم من الأيام شغلانة صعبة جدا، ونحن على أعتاب كارثة كروية مصرية تنظيمية».

ووجه شوبير رسالة لهاني أبوريدة مختتما: «بقول للمهندس هاني أبوريدة حط أنت أيدك وبلاش الناس اللي من برة اللي بتشتغل لك، اللهو الخفي ده اللي من بره ده أبعده، أنا موافق تصدق بالله الدوري يتعمل من 19 فريق الموسم اللي جاي، لكن اللي بيحصل ومتوقع ده هيكون كارثي».

المصري اليوم