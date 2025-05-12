شاهد بالفيديو.. فتاة “إماراتية” حسناء تدخل في وصلة رقص مثيرة على أنغام موسيقى الفنانة السودانية منى ماروكو بالإمارات

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم بدولة الإمارات, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع شهد تفاعل فتاة قيل أنها إماراتية الجنسية مع موسيقى المطربة السودانية.

وكانت الفنانة منى ماروكو, وفرقتها الموسيقية, قد قاموا بعزف إحدى الأغنيات الخليجية, ما جعل الفتاة الحسناء تدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطربة السودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين