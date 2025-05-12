الهلال يؤجل تتويج الاتحاد برباعية نظيفة أمام العروبة

حافظ فريق الهلال على أمله الأخير في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما حقق فوزا مريحا على ضيفه العروبة (4-0)، اليوم الإثنين، على ملعب المملكة أرينا، في الجولة ال31 من دوري روشن.وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الأول في الدقيقة 29، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 65، فيما سجل كايو سيزار الهدفي الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، والرابع في الدقيقة 90+2.

بذلك، رفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط خلف الاتحاد صاحب الصدارة، قبل 3 جولات من النهاية، ليؤجل تتويج “النمور” باللقب.

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