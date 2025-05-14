والي الخرطوم يوجه بتأهيل وتشغيل مستشفى الوالدين التخصصي لطب العيون أم درمان

وجه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وزارة الصحة بالولاية بالبدء فوراً في تأهيل وتشغيل مستشفى الوالدين التخصصي للعيون بالعرضة بأم درمان دعماً لجهود ولاية الخرطوم لاستكمال الخدمات الصحية التخصصية.

جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها سيادته اليوم للمستشفى يرافقه الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين المدير العام لوزارة الصحة والأستاذ الطيب سعد الدين المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة والاستاذ سيف الدين مختار المدير التنفيذي لمحلية أم درمان .

وأكد الوالي أن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات المتخصصة في طب وجراحة العيون ويخدم شريحة واسعة من المواطنين، لافتاً إلى أن نهب المليشيا المتمردة للأجهزة والمعدات دفع الكثير من المواطنين للبحث عن العلاج خارج الولاية مما شكل عبئاً إضافياً على الأسر ومحدودي الدخل كما أن طالبي العلاج في أم درمان فوق طاقة مستشفى مكة لطب العيون الذي يعاني من طول قائمة الانتظار مما يتطلب تسريع الجهود لزيادة المواعين العلاجية .

وجدد والي ولاية الخرطوم عزم حكومته على استعادة كافة الخدمات الحيوية إلى وضعها السابق وتكريماً لمواطن ولاية الخرطوم لصموده في مواجهة المليشيا الإرهابية التي استهدفت المرافق العامة بشكل ممنهج وترويع الآمنين .